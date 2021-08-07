ОКР обратился в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) направил запрос руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Документ касается судейства в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от международной федерации», — написал Поздняков в Instagram.

Он отметил, что ОКР решил не закрывать глаза на ситуацию с российскими гимнастками. Комитет хочет получить разъяснения по целому ряду вопросов.

«Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — пообещал глава ОКР.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото Игр взяла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. Впервые за 25 лет Россия осталась без олимпийского золота в дисциплине.