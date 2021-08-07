Российские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио

Россиянки проиграли венгеркам в матче за третье место на олимпийском турнире по водному поло в Токио. Сборная России уступила команде Венгрии со счетом 9:11.

В финал вышли сборные Испании и Соединенных Штатов. Матч за золото Олимпиады состоится 7 августа.

Накануне женская сборная России по гандболу прошла в финал Олимпийских игр. Спортсменки из России обыграли норвежек со счетом 27:26. Они сыграют в финале с француженками 8 августа.

В субботу, 7 августа, российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли в олимпийском финале норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму со счетом 17:21, 18:21 и взяли серебро. У России это первая олимпийская медаль в этом виде спорта. Красильников признался, что первые 10 минут после проигрыша у него было скверно на душе, но потом он начал ощущать радость.