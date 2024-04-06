Олимпиада 06 апреля 2024, 13:27 Российские спортсмены сами примут решение по участию в ОИ — Песков Песков: спортсмены из России сами решат, ехать ли на Олимпиаду РИА «Новости»

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Российские спортсмены сами решат, ехать ли на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. <…> Каждый спортсмен, каждая федерация решает самостоятельно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он назвал неприемлемым ситуацию, когда спортсменов «заставляют отрекаться от чего-то», но напомнил, что Международный олимпийский комитет пообещал не принуждать их подписывать отказы.

Так Песков прокомментировал предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил: украинская сторона будет настаивать на том, чтобы россияне и белорусы, участвующие в Олимпиаде, отказывались от поездки на Игры дружбы.