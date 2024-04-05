Мир 05 апреля 2024, 14:05 Допущенных до Олимпиады россиян обяжут отказаться от участия в Играх дружбы Le Monde: участников Олимпиады из России заставят подписать отказ от Игр дружбы Michael Baucher / Panoramic via / Global Look Press

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Украинская сторона будет настаивать на том, чтобы участвующие в Олимпиаде российские и белорусские спортсмены подписывали отказ от выступлений на Играх дружбы. Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, сообщила французская газета Le Monde.

«[Российские и белорусские спортсмены] должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — подчеркнул он.

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Бедный добавил, что ведомство составило базу данных с именами спортсменов из России и Белоруссии, которые якобы не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям. По его словам, в перечне насчитываются около 800 атлетов, а также тренеров и спортивных менеджеров.

«Мы предоставляем всю эту информацию МОК», — заключил украинский чиновник.

Ранее глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами признался, что организация просила украинцев отслеживать заявления российских спортсменов. Международная структура также создала специальную комиссию, которая занимается мониторингом интернет-ресурсов.