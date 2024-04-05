05 апреля 2024, 14:05
Допущенных до Олимпиады россиян обяжут отказаться от участия в Играх дружбы
Le Monde: участников Олимпиады из России заставят подписать отказ от Игр дружбы
Украинская сторона будет настаивать на том, чтобы участвующие в Олимпиаде российские и белорусские спортсмены подписывали отказ от выступлений на Играх дружбы. Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, сообщила французская газета Le Monde.
«[Российские и белорусские спортсмены] должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — подчеркнул он.
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Бедный добавил, что ведомство составило базу данных с именами спортсменов из России и Белоруссии, которые якобы не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям. По его словам, в перечне насчитываются около 800 атлетов, а также тренеров и спортивных менеджеров.
«Мы предоставляем всю эту информацию МОК», — заключил украинский чиновник.
Ранее глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами признался, что организация просила украинцев отслеживать заявления российских спортсменов. Международная структура также создала специальную комиссию, которая занимается мониторингом интернет-ресурсов.
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