Спорт 06 апреля 2024, 12:21 «За что бороться, куда, зачем?» Винер призвала создать совет о неучастии в ОИ-2024 Винер заявила, что нужно создать совет для решения о неучастии в ОИ-2024 Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Необходимо провести совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Такое заявление сделала в беседе с РИА «Новости» глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста», — сказала она.

Реклама

Винер отметила, что нужно провести тренерский совет, на котором выступят лидеры и спортсмены. По его результатам будет принято решение.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде, если примут условие соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые указал Международный олимпийский комитет (МОК). Участников также заставят подписать отказ от Игр дружбы. Этого требует украинская сторона.