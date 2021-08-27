Россиянка Шабалина выиграла второе золото на Паралимпиаде

Россиянка Валерия Шабалина в пятницу завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем. Для нашей сборной это седьмое золото. Спортсменка смогла преодолеть дистанцию за две минуты 03,71 секунды.

Серебро и бронзу завоевали британки Бетани Ферт (+0,28 секунды) и Джессики-Джейн Эпплгейт (+5,82 секунды). Ранее Шабалина взяла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Это золото стало первым в копилке российской команды.

Россиянин Михаил Асташов накануне побил второй мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он стал рекордсменом в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров.

Всего на счету сборной России 22 награды: семь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Паралимпийские игры проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября. В рамках соревнований всего разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. От России на Играх выступают 242 спортсмена.