Валерия Шабалина завоевала первое золото для России в Паралимпиаде

Россиянка Валерия Шабалина заняла первое место в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем во время Паралимпиады в Токио. Это первое золото в копилке российской команды. Она также установила новый рекорд Игр.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды, установив новый рекорд Паралимпийских игр. Шабалина превзошла достижение Юй Лам Чан из Гонконга, которое спортсменка тоже показала на Паралимпиаде в Токио.

От России на Играх выступают 242 спортсмена. Первое место в неофициальном медальном зачете занимает Австралия, которая заработала четыре золотые медали. Россия пока находится на пятом месте рейтинга — спортсмены завоевали две медали.

Кроме золота Шабалиной, в копилке сборной оказалась бронза. Ее принес пловец Владимир Даниленко, успешно выступив на дистанции 100 метров на спине. 21-летний российский спортсмен впервые принял участие в Паралимпийских играх.

Паралимпийские игры проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября. На церемонии открытия присутствовал император Японии Нарухито. В рамках соревнований разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта.