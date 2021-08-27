Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Россиянин Михаил Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он стал рекордсменом в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров, сообщил ТАСС.

Асташов преодолел дистанцию в 1000 метров за одну минуту 10,450 секунды. Гонка проходила среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Российский велогонщик накануне также завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3000 метров и установил мировой рекорд в квалификационном заезде.

Асташов в феврале 2020 года решил попробовать себя в новой сфере и устроился работать курьером «Яндекс.Еды». Передвигаясь на протезах, он доставлял заказы клиентам.

Ранее Асташову пообещали подарить квартиру в Бурятии за успешное выступление на Паралимпиаде. Паралимпийцу также выплатят единовременную премию в 1,5 миллиона рублей и назначат пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Команда Паралимпийского комитета России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе сборной 17 наград: шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.