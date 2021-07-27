Российские волейболистки победили Аргентину на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по волейболу победила команду из Аргентины на Олимпийских играх. Это второй матч россиянок на турнире, в первом команда уступила Италии со счетом 0:3.

Встреча с Аргентиной закончилась со счетом 3:0. Наилучший результат в составе российской команды показала Наталия Гончарова с 17 очками, 12 очков у Арины Федоровцевой, а 11 — у Ирина Воронковой.

В четверг, 29 июля, россиянки встретятся со сборной Китая.

Во вторник, 27 июля, сборная России упрочила свои позиции в медальном зачете на четвертом месте. Золото и серебро в копилку принесли пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников на стометровке на спине. Впервые за 25 лет российский спортсмен завоевывает медаль высшей пробы в соревнованиях по плаванию. Евгений Рылов установил рекорд Европы. Еще одно серебро завоевали Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета в миксте. Они уступили Китаю всего два очка.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа. Сейчас в медальном зачете первое место делят США и Япония. У них по восемь золотых медалей.