Хорошая футбольная подготовка является одним из секретов успешных выступлений российской лыжной сборной на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом иностранным журналистам рассказал старший тренер сборной Юрий Бородавко. Его слова цитировал Sport24.

По словам тренера, подготовка в сборной ведется по футбольной методике.

«Взял мяч — фигачь», — уточнил Бородавко.

К настоящему моменту лыжники завоевали наибольшее число наград среди представителей сборной РФ на Олимпиаде. На счету спортсменов четыре награды. 5 февраля Наталья Непряева стала серебряным призером в женском скиатлоне. 6 февраля золотую награду в той же дисциплине у мужчин завоевал Александр Большунов, а Денис Спицов взял серебро. 8 февраля Александр Терентьев отстоял бронзу в спринте.

Ранее также стало известно, что российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Это первая награда в отечественном санном спорте за 42 года и первая победа в истории современной России