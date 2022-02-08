Саночница Иванова завоевала бронзу и стала первым призером Олимпиады в истории России

Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Это первая награда в отечественном санном спорте за 42 года и первая победа в истории современной России, написала «Газета.ru».

Иванова преодолела дистанцию за 3,54,507 минуты и заняла третье место. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, серебро досталось еще одной представительнице Германии — Анне Беррайтер, написал RT.

Прежде никто из российских саночников не завоевывал медали на Олимпиадах. В последний раз на Играх отличились советские спортсменки в 1980 году. Тогда на соревнованиях в Лейк-Плэсиде золотую медаль для сборной СССР завоевала Вера Зозуля, а Ингрида Амантова принесла стране бронзу.

Бронзовая медаль Ивановой стала 10-й в копилке российской сборной на пекинской Олимпиаде. В общекомандном зачете Россия занимает седьмое место с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем, писала газета «Известия».