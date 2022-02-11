Решение по результатам командного турнира фигуристов примут по итогам дела Валиевой
Решение по результатам командного турнира примут по итогам дела фигуристки Валиевой
Решение относительно результатов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх примут по итогам дела российской спортсменки Камилы Валиевой. Его вынесет Международный союз конькобежцев (ISU) после окончательного рассмотрения дела, о чем стало известно из релиза Международного агентства тестирования (ITA).
«Решение о результатах сборной Олимпийского комитета России (ROC) в командном турнире будет принято ISU только после полного рассмотрения дела», — приводит выдержку из релиза РИА «Новости».
ITA сообщило, что допинг-тест Валиевой показал положительный результат, его выявили в антидопинговой лаборатории в Стокгольме. Сейчас Валиева продолжает свое участие в Олимпиаде, с нее сняли временное отстранение. ITA отметило, что это решение МОК оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Валиева выступала в составе сборной России в командном турнире. Она заняла первое место в короткой программе, но ее награждение отложили из-за подозрения в приеме допингового средства.