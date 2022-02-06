Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу Олимпиады-2022 в командном турнире

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогу проката в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

Судьи оценили выступление Валиевой на 90,18 баллов. В свой прокат россиянка включила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип и тройной аксель.

Второе место у японки Вакаба Хигути (74,73), третьей стала представитель Канады Мадлен Скизас (69,60).

Олимпийский турнир в Пекине продлится до 20 февраля.