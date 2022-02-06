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    06 февраля 2022, 07:08

    Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу Олимпиады-2022 в командном турнире

    Максим Зинкин

    Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогу проката в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

    Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу Олимпиады-2022 в командном турнире

    Судьи оценили выступление Валиевой на 90,18 баллов. В свой прокат россиянка включила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип и тройной аксель.

    Второе место у японки Вакаба Хигути (74,73), третьей стала представитель Канады Мадлен Скизас (69,60).

    Олимпийский турнир в Пекине продлится до 20 февраля.