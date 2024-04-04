Эксклюзив 04 апреля 2024, 16:35 «Потенциальный чемпион». Недопуск Садулаева к отбору на ОИ объяснили политикой Дуканов: недопуск Садулаева к отбору на Олимпиаду был политическим решением РИА «Новости»

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МОК не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе россиянина Абдулрашида Садулаева к участию в турнире в Баку, где разыграют путевки на Олимпийские игры в Париже. Под угрозой недопуска на отборочные соревнования перед Олимпиадой находятся и другие ведущие спортсмены из РФ, рассказал «360» вице-президент Федерации спортивной борьбы России Олег Дуканов.

«Садулаев серьезно готовился к этой Олимпиаде. Конечно, это не спортивное, а политическое решение. МОК полностью политизирован. <…> Спорт от этого только страдает», — констатировал он.

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Дуканов напомнил, что руководство МОК «заявляло о том, что российский спорт нужно уничтожить», и призывало к бойкотированию Игр дружбы.

«О чем после этого можно говорить? Это абсолютно неправомочное решение, противоречащее принципам олимпийской хартии. Мы против таких решений. Есть угроза, что не только Садулаев пострадает. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Евлоев находится в точно такой же ситуации. Еще три ведущих спортсмена мирового уровня — под угрозой недопуска на отборочные соревнования», — продолжил вице-президент Федерации спортивной борьбы.

Он добавил, что Абдулрашид Садулаев — «очень серьезный конкурент».

«Это потенциальный чемпион, поэтому точечно наносится удар по нему. <…> Относимся к этому с возмущением и осуждением», — резюмировал Олег Дуканов.

Абдулрашид Садулаев — российский борец вольного стиля, пятикратный чемпион мира, победитель Европейских игр.