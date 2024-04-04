Мир 04 апреля 2024, 09:22 Борца Садулаева не допустили к лицензионному олимпийскому турниру МОК не допустил чемпиона Садулаева к турниру для отбора на Олимпийские игры РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет запретил двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву выступать на турнире в Баку, где разыграют путевки на Олимпийские игры 2024 года. Информация об этом появилась на сайте Федерации спортивной борьбы России.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам», — обозначено в сообщении.

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В перечне оказался борец Абдулрашид Садулаев. Это уже второе политическое решение против спортсмена: ранее мужчину не впустили в Румынию по шенгенской визе, не позволив выступить на чемпионате Европы.

Абдулрашид Садулаев — российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, победитель Европейских игр. На одном из молодежных турниров он получил прозвище «Русский танк» за силу и волю к победе.

Ранее МОК предложил украинцам устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами, чтобы не допустить их к Олимпиаде якобы из-за патриотических высказываний. Глава комитета Томас Бах признался, что спортивные санкции носят политический характер.