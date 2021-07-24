Первая российская медалистка Олимпиады рассказала о закалившем ее тире

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио по стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина рассказала, что ее закалили тренировки в старом тире с бумажными мишенями.

«У нас в Ярославле очень старый тир. Даже не знаю, есть ли в Европе, в мире такие тиры. Очень старый. Без электронных мишеней, только бумажные. Я делаю несколько выстрелов, подхожу к ним. Это очень тяжело. Но, возможно, это закаляло меня и помогло», — поделилась Галашина после награждения.

После заключительной стрельбы у девушки были смешанные эмоции.

«В финале старалась абстрагироваться от всего. Надо было решить свои задачи, реализовать то, что наработала за четыре года», — привел слова Галашиной ОКР.

Галашина в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров набрала 251,1 балла и завоевала для сборной России первую медаль на Олимпийских играх в столице Японии. Она уступила китаянке Цянь Ян 0,7 балла. Бронзовая медаль досталась швейцарке Нине Кристен — она выбила 230,6 балла в финале.