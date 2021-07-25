Золотая медалистка Олимпиады Бацарашкина раскрыла свою задачу

Россиянка Виталина Бацарашкина не ставила перед собой задачу победить на Олимпиаде в Токио. Она хотела просто показать, что умеет. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции после соревнований.

«Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу. <…> Если ты для себя сам решил, добился — это уже победа, и не важно, какое место. Главное, ты выполнил задачу», — цитирует ТАСС Бацарашкину.

Ранее спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России на Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она набрала набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро у болгарки Антоанеты Костадиновой. Она завершила соревнования с результатом 239,4 балла. Китаянка Цзян Жаньсинь взяла бронзу с результатом 218 баллов.

Это уже третья медаль российской команды на Олимпийских играх в Токио. Накануне Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весе до 58 килограммов.