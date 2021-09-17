Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине представил официальный девиз соревнований

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине презентовал девиз соревнований. Он звучит следующим образом: «Вместе ради общего будущего».

Эту фразу выбрали в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.

«„Вместе ради общего будущего“ — это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели», — сказано в сообщении оргкомитета, которое процитировал ТАСС.

Также организаторы подчеркнули, что олимпийский дух можно охарактеризовать словами «единство», «прогресс», «мир», «терпимость». Они показывают общее желание всего мира работать вместе над лучшим будущим.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. На соревнованиях разыграют 109 комплектов медалей.

Недавно в Токио закончились летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Президент России Владимир Путин 10 сентября поздравил спортсменов с успешными выступлениями в Японии. Глава государства вручил олимпийцам государственные награды. Церемония прошла 11 сентября в Большом Кремлевском дворце.