Путин вручил награды чемпионам Олимпиады в Кремле. Прямая трансляция

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с победителями зимних Олимпийских игр в Токио, чтобы вручить спортсменам государственные награды. «360» ведет прямую трансляцию.

Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Путин наградит российских спортсменов, завоевавших медали на токийской Олимпиаде. Глава государства месяц назад подписал указ, которым удостоил наград российских спортсменов, успешно выступивших на Играх. Олимпийцам вручат ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Россия по итогам Токио-2020 заняла в медальном зачете пятое место. Сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Всего российские спортсмены завоевали 71 медаль.