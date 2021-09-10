Президент Путин поздравил олимпийцев и паралимпийцев с достойным выступлением на Играх

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с достойным выступлением на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Он сообщил, что в ближайшее время встретится с победителями и призерами.

«Поздравляем российских олимпийцев, паралимпийцев, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением. Обязательно встретимся с победителями и призерами в самое ближайшее время», — сообщил Путин.

Олимпийские игры в Токио официально завершились 8 августа. Российские спортсмены увезли из Японии 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. По количеству наград сборная заняла третье место и пятое — в общем зачете. На Играх в Токио Россия впервые с ОИ в Пекине завоевала более 70 наград, а по общим результатам превысила показатели Рио-де-Жанейро и Лондона.

После олимпийцев эстафету приняли паралимпийцы. Церемония закрытия состоялась 5 сентября. Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете. Сборная РФ привезла домой 36 медалей высшей пробы, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.