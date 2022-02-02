«Нет фигуристок сильнее, чем наши девочки»: тренер предсказал победу россиянок на ОИ-2022

Россиянки смогут забрать все три медали зимних Олимпийских игр в Пекине в одиночном фигурном катании. На сегодняшний день это самые сильные спортсменки мира. Об этом в беседе с «360» заявила первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, тренер Мария Бутырская.

«Сейчас в мире нет сильнее фигуристок, чем наши спортсменки. Поэтому очень надеюсь, что три медали мы получим. Уже понятно, что бороться они будут между собой», — пояснила тренер.

Она подчеркнула, что сейчас спортсменки нервничают, потому что Олимпийские игры — это всегда большой стресс. Особенно в условиях пандемии и жестких ограничений, в которых они оказались.

«Я по своим воспоминаниям могу сказать, что на Олимпийских играх и так нервничаешь, понимаешь свою ответственность, а тут еще все эти тесты сдавать надо каждый день. Вроде, казалось бы, такой праздник для спортсменов, но хорошо, что соревнования состоялись вообще. Поэтому будем наслаждаться спортом и красивыми выступлениями», — подчеркнула Мария Бутырская.

Россию на Олимпийских играх в Пекине в одиночном женском катании представят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. В запасе остались Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

По прогнозам, золото может завоевать Камила Валиева. По итогам чемпионата России она заняла первое место с самым большим количеством баллов, побив собственный мировой рекорд.