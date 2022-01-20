Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках объявила имена спортсменов, которые вошли в состав олимпийской сборной. В одиночном женском катании Россию представят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. На скамейке запасных оставили Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В список российских фигуристов в одиночном мужском катании попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. В запасе оставили фигуристов Евгения Семененко и Петра Гуменника.

В парном катании на Олимпийских играх в Пекине от России выступят: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В запасе остались: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

В выступлениях в танцах на льду задействовали следующие пары: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Запасными участниками стали: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Фигуристка Камила Валиева — главная надежда российской сборной на золото Олимпийских игр. На чемпионате России по фигурному катанию она заняла первое место с самым большим количеством баллов. Таким образом спортсменка побила собственные мировые рекорды.

После окончания российского первенства спортивный обозреватель Сергей Дадыгин сделал прогноз, что в состав российской сборной войдут Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Его прогноз полностью сбылся.