Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Камила Валиева взяла золото на чемпионате России. Турнир состоялся в Санкт-Петербурге.

Фигуристка получила за произвольный прокат 193,10 балла. В сумме 15-летняя Валиева набрала 283,48 балла, уточнило РИА «Новости». По набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ спортсменка побила собственные мировые рекорды.

Однако официально рекорд мира не будет ратифицирован. Дело в том, что результаты на национальных турнирах Международным союзом конькобежцев (ISU) не учитываются.

Серебряную медаль завоевала Александра Трусова. Ее результат 248,6 балла. Тройку лидеров с результатом 239,56 балла замыкает действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

В первую пятерку вошли Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Их результаты 233,97 и 233,09 балла соответственно.

Камила Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Россиянка в текущем сезоне выиграла этапы серии Гран-при в Канаде и России, а также турнир серии «Челленджер» в Финляндии.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате России в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух программ дуэт получил 243,74 балла. На втором месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Бронзовым призером стала пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова .