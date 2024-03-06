Олимпиада 06 марта 2024, 16:05 Россиянам назвали условия участия в Паралимпийских играх 2024 года IPC озвучил строгие критерии отбора россиян на Паралимпийские игры — 2024 РИА «Новости»

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Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Список условий появился на сайте организации.

Отмечается, что спортсмены должны соответствовать «строгим критериям отбора». В частности, они будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и участвовать в соревнованиях в форме, одобренной комитетом, без национальных цветов, флагов, названия страны, национальной эмблемы, символов и обозначений. Нейтральным спортсменам предстоит соревноваться под белым флагом с черными буквами, обозначающими NPA. Гимны России и Белоруссии на Играх не прозвучат, использование государственных флагов вблизи любых связанных с соревнованиями объектов запрещается.

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Медали, полученные российскими и белорусскими спортсменами, не занесут в таблицу медалей Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

Спортсменов и «вспомогательный персонал», которые активно поддерживали спецоперацию, к состязаниям не допустят. Это касается и тех, кто работает по контракту с российскими или белорусскими военными либо органами национальной безопасности.

В декабре Международный олимпийский комитет разрешил прошедшим квалификацию спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.