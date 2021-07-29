Чемпион мира по плаванию Антон Чупков заявил о завершении карьеры

Чемпион мира по плаванию 24-летний Антон Чупков объявил о скорейшем завершении карьеры. Он не планирует выступать на следующем чемпионате мира и Олимпиаде в Париже.

В четверг, 29 июля, Чупков финишировал четвертым на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

«Игры в Париже? Нет, следующая цель — радоваться жизни. Продолжать жить, но уже без этого. Это один из моих последних стартов на высоком международном профессиональном уровне», — заявил Чупков.

На финише на Олимпиаде Чупков показал 2:07.24. Первым пришел австралиец, установивший олимпийский рекорд — 2:06.38. Второе и третье места заняли нидерландец Арно Камминга и финн Матти Маттссон.

Рекорд мира на 200 метров брассом принадлежит Антону Чупкову - 2:06.12.

Ранее российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников финишировали на первом и втором местах в заплыве на сто метров на спине на Олимпиаде в Токио. Последний раз золото в этом виде России удавалось выигрывать 25 лет назад.