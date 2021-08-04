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    04 августа 2021, 06:25

    Белорусская легкоатлетка Тимановская вместо Варшавы вылетела в Вену

    Екатерина Шамина

    Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в последний момент сменила страну прилета. Вместо рейса до Варшавы она села на рейс до Вены.

    Белорусская легкоатлетка Тимановская вместо Варшавы вылетела в Вену

    Самолет уже вылетел из Токио, причины смены пункта назначения неизвестны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инсайдера.

    По данным издания, решение о смене рейса могли принять сотрудники польского посольства, которые сопровождали спортсменку. Они могли это сделать из-за иностранных журналистов, которые также планировали лететь до Варшавы этим самолетом.

    Пока Тимановская летит в другую страну, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по ее делу. Как рассказал официальный представитель организации Марк Адамс, они получили отче от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с легкоатлеткой. Во время работы дисциплинарной комиссии МОК выслушает мнение тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича.