Белорусская легкоатлетка Тимановская вместо Варшавы вылетела в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в последний момент сменила страну прилета. Вместо рейса до Варшавы она села на рейс до Вены.

Самолет уже вылетел из Токио, причины смены пункта назначения неизвестны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инсайдера.

По данным издания, решение о смене рейса могли принять сотрудники польского посольства, которые сопровождали спортсменку. Они могли это сделать из-за иностранных журналистов, которые также планировали лететь до Варшавы этим самолетом.

Пока Тимановская летит в другую страну, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по ее делу. Как рассказал официальный представитель организации Марк Адамс, они получили отче от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с легкоатлеткой. Во время работы дисциплинарной комиссии МОК выслушает мнение тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича.