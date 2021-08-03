Вторая легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться в страну после скандала со спортсменкой Кристиной Тимановской. О своем решении девушка объявила в соцсети.

Сейчас легкоатлетка проживает в Германии вместе с мужем и ребенком. Максимова замужем за серебряным призером Олимпиады-2008 в десятиборье Андреем Кравченко.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Белоруссию. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала спортсменка в Instagram.

Она выразила надежду, что ее спортивная карьера продолжится и она будет иметь возможность готовиться к следующей Олимпиаде. Максимова добавила, что в Белоруссии ей никто не мог помочь с подготовкой к выступлениям.

«В Белоруссии у меня не было ни врача, который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста. 16 лет я выступала за сборную, которой на меня было абсолютно все равно», — заявила девушка.

Максимова приняла решение остаться в Германии на фоне скандала с Тимановской. Легкоатлетка должна была выступить на Олимпиаде в беге на двух дистанциях. Но ее решили задействовать в эстафете, к которой она не готовилась. В итоге Тимановскую отозвали в Белоруссию, но она отказалась ехать. Польша предоставила девушке гуманитарную визу.