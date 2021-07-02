Звезда порно Кристина Лисина покончила с собой

Кристина Лисина, известная под ником Kris the foxx, покончила с собой 29 июня. Она несколько лет снималась в фильмах и роликах для взрослых. Причины ее решения неизвестны.

По сообщению «Папарацци.ру», 23-летняя Кристина жила в Санкт-Петербурге, купила недавно квартиру. Однако денег на похороны у близких нет. Ее бойфренд в Instagram открыл сбор, он сообщил, что на прощание с девушкой требуется 70–80 тысяч рублей.

«Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна», — написал возлюбленный покойной в соцсетях.

При этом он отказывается говорить о причинах смерти порноактрисы.

Ранее режиссер петербургского театра Derevo Антон Адасинский заявил, что разрывает отношения с МХАТом после спектакля с Ольгой Бузовой. Постановку «Чудесного грузина» он счел мракобесием, а певицу назвал порноактрисой.

Другую участницу «Дома-2» и бывшую девушку Романа Третьякова порноактрису Елену Беркову прооперировали на Украине из-за проблем с гландами. Девушку долгое время мучили проблемы с ними, но визит к доктору она откладывала.