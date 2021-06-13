Петербургский режиссер назвал Бузову порноактрисой и разорвал отношения с МХАТом

Режиссер петербургского театра Derevo Антон Адасинский заявил, что разрывает отношения с МХАТом после спектакля с Ольгой Бузовой. Постановку «Чудесного грузина» он счел мракобесием.

Открытое письмо появилось в официальном паблике театра во «ВКонтакте».

«Я, автор и режиссер детского мюзикла „Золото“, вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. „Золото“ на сцене МХАТа больше не будет», — написал Адасинский.

Он пояснил, что не может позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланды «быть в одной новостной ленте с именами порноактрис». Недовольство режиссера вызвала не только Бузова, но и история Иосифа Сталина, которая рассказывается в постановке. По словам Адасинского, пять членов его семьи пострадали во время сталинских репрессий.

«Уверен, что это мракобесие закончится и десятилетиями воспитанная МХАТовская публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», — заключил он.

Премьера «Чудесного грузина» состоялась на сцене МХАТа 11 и 12 июня. Бузова осталась довольна своей игрой и заявила, что у нее все получилось. Однако ее мнение разделили далеко не все. В частности, Сергей Безруков заявил, что очень рад, что этого не видит режиссер Константин Станиславский. Актер Владимир Матвеев заметил, что непрофессиональные молодые актеры подменяют игру психозом, потому что не могут справиться с эмоциями на сцене. Он назвал это наигрышем.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков объяснил, что постановке нельзя поставить однозначные оценки, так как идет важнейший разбор этических обстоятельств. Бузова, по его мнению, может стать послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса.