Порноактрису Беркову экстренно прооперировали на Украине

Российскую порноактрису Елену Беркову прооперировали на Украине. Ей понадобилась экстренная помощь из-за проблем с гландами.

Как сообщил изданию StarHit пиар-директор звезды Максим Клименко, Беркова резко почувствовала себя плохо во время пребывания на Украине. Уже долгое время порноактриса мучается из-за воспаленных гланд. Очередной приступ был настолько сильным, что она экстренно обратилась к медикам.

«Приступ резкой боли и интоксикация застали Лену на Украине. У нее и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок. Подобного раньше никогда не было. Поэтому медики приняли решение делать операцию. Операция была сложной», — завил Клименко.

Сейчас Беркова восстанавливается после операции. Она настроена оптимистично, в ближайшее время намерена вернуться к работе.

Актриса попала в больницу в 2019 году в полуобморочном состоянии. Она находилась в тяжелом состоянии и оставалась под наблюдением врачей несколько дней. По неподтвержденной данным, причиной госпитализации тогда стали постоянные диеты звезды.