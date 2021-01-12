Знакомый рассказал о женщине, просившей помощи в Тwittеr во время пожара в Екатеринбурге

Жительница дома № 7 в Екатеринбурге, где ночью произошел пожар, молила о помощи в Twitter. Но спасти их с дочерью не удалось. Ее знакомый Андрей Хомяков рассказал «360», что погибшая занималась воспитанием ребенка, а раньше жила в Рязани.

Собеседник «360» только узнал о жуткой новости и признался, что находится в шоке. Он также заверил, что продолжит выяснять через своих знакомых, точно ли на опубликованных в Twitter кадрах была она.

«Мы с ней общались. Я ее знаю лет 10. Она раньше в Рязани жила, потом вышла замуж, родила дочку. Довольно хорошо общались. Честно говоря, для меня шок, я не слышал ее уже года три, наверное. Насколько я знаю, она была домохозяйкой, воспитывала ребенка», — рассказал собеседник «360».

По предварительным данным, они с дочерью в квартире были одни.

Погибшая писала на своей странице в Twitter, что им необходима помощь, так как они оказались заблокированы на девятом этаже. Женщина указала адрес и просила вызвать спасателей.

«Девятый этаж. Умираем. Я с ребенком взаперти. Помогите», — писала она.

К одному из постов она прикрепила несколько фото, на одном — ее заплаканное лицо. 39-летняя мать с шестилетней дочерью скончались по дороге в больницу.

Пожар произошел на втором этаже дома № 7 на улице Рассветной. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В результате погибли восемь человек и несколько пострадали.