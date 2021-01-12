Просившая помощи в Twitter жительница Екатеринбурга и ее дочь погибли в пожаре

Жительница загоревшейся в Екатеринбурге девятиэтажки опубликовала в Twitter просьбу о помощи. Женщина указала адрес и сообщила, что заблокирована вместе с ребенком на девятом этаже. Ее вместе с дочерью спасти не удалось.

Пост появился в ночь на 12 января. В нем был указан адрес — улица Рассветная, 7, а также призыв набрать 112.

Источник фото: Twitter

«Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти. Дым. <…> Вызовите пожарных», — написала жительница города. Она уточнила, что находится на верхнем этаже дома и не может спуститься.

В одном из последних постов женщина прикрепила фото из квартиры. На снимке у нее заплаканное лицо.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на полицию, жительницу девятиэтажки и ее дочь не спасли.

«Бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой шесть лет», — уточнил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Он заметил, что в МВД установили, что погиб ребенок по имени Вера 2013 года рождения. Не выжила и мама девочки Наталья 1982 года рождения.

Ранее в региональном СК подтвердили гибель восьми человек при пожаре в девятиэтажке. Возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.