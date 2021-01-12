Названа предварительная причина пожара с 8 погибшими в Екатеринбурге

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже здания.

Предварительную причину случившегося назвала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, слова которой привел сайт Ura.ru.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном», — уточнила она.

Канатова добавила, что в квартире пользовались горелками. В жилом помещении также нашли много окурков. Погибших в огне обнаружили на втором, пятом и девятом этажах. Среди них есть ребенок. Мать девочки во время пожара просила о помощи в Twitter. Ее спасти тоже не удалось. Из дома эвакуировали 90 человек. Для них организовали пункт временного размещения в местной гимназии.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.