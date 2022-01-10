Злостных нарушителей ПДД начнут привлекать к уголовной ответственности

В России с 10 января вступает в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил «Коммерсант».

Федеральный закон № 458, который вступил в силу, дополняет УК новой ст. 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Такая статья может ждать тех водителей, у которых уже были штрафы за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на «встречку». Новое нарушение может грозить штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или сроком до двух лет лишения свободы.

Если осужденный по статье 264.2 УК водитель вновь окажется на встречной полосе движения или значительно превысит скорость, то его может ожидать три года лишения свободы, отметило издание.

Этот законопроект приняли во втором и третьем чтении 22 декабря. Закон подписал глава государства Владимир Путин.

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