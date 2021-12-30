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    30 декабря 2021, 21:21

    Путин ввел уголовное наказание за повторное нарушение ПДД

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за повторное нарушение ПДД

    Ирэна Вороник

    Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказание за повторное нарушение некоторых ПДД. Для тех водителей, которые уже имели штрафы за превышение скорости более чем на 60 км/ч или за выезд на встречную полосу, еще одно нарушение может обернуться штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

    Путин ввел уголовное наказание за повторное нарушение ПДД

    Закон опубликован на портале правовой информации. Он вводится в дополнение Уголовного кодекса статьей 264.2. Для тех, у кого уже была судимость по данной статье, превышение скорости может грозить штрафом до 500 тысяч рублей или исправительной колонией на срок до трех лет. Однако к уголовной ответственности нельзя привлечь тех водителей, нарушения со стороны которых были зафиксированы только автоматическими камерами.

    Законопроект был принят во втором и третьем чтении 22 декабря. Как было указано в пояснительной записке, по статистике, более 40% водителей никак не реагируют на то, что их привлекли к административной ответственности за быструю езду. Они повторно нарушают правила дорожного движения.

    Поводом к принятию закона стала скандальная авария в Москве, которая случилась 20 ноября. Блогер Саид Губденский, который ратовал в интернете за спокойную езду на дорогах, грубо нарушил ПДД, вылетел на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами. После этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что будут разработаны наказания, в том числе и с уголовной ответственностью, за повторные нарушения, которые создают угрозу здоровью людей.