Путин ввел уголовное наказание за повторное нарушение ПДД

Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказание за повторное нарушение некоторых ПДД. Для тех водителей, которые уже имели штрафы за превышение скорости более чем на 60 км/ч или за выезд на встречную полосу, еще одно нарушение может обернуться штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Закон опубликован на портале правовой информации. Он вводится в дополнение Уголовного кодекса статьей 264.2. Для тех, у кого уже была судимость по данной статье, превышение скорости может грозить штрафом до 500 тысяч рублей или исправительной колонией на срок до трех лет. Однако к уголовной ответственности нельзя привлечь тех водителей, нарушения со стороны которых были зафиксированы только автоматическими камерами.

Законопроект был принят во втором и третьем чтении 22 декабря. Как было указано в пояснительной записке, по статистике, более 40% водителей никак не реагируют на то, что их привлекли к административной ответственности за быструю езду. Они повторно нарушают правила дорожного движения.

Поводом к принятию закона стала скандальная авария в Москве, которая случилась 20 ноября. Блогер Саид Губденский, который ратовал в интернете за спокойную езду на дорогах, грубо нарушил ПДД, вылетел на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами. После этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что будут разработаны наказания, в том числе и с уголовной ответственностью, за повторные нарушения, которые создают угрозу здоровью людей.