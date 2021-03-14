Зюганову напомнили, что налог на богатых уже есть. Лучше думать о бедных

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отреагировал на предложение представителя партии КПРФ Геннадия Зюганова ввести налог на «подозрительно богатых». Он отметил, что такой налог в стране уже есть.

«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше пяти миллионов в год ставка подоходного налога выше. Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, к этому все стремления направлены», — сказал Неверов в интервью РИА «Новости».

При этом Неверов добавил, что налоги сегодня «достаточно хорошо собираемы».

Минтруд РФ несколько дней назад предложил запретить выплату пособий на детей от трех до семи лет «подозрительно бедным семьям». На это Геннадий Зюганов в первую очередь предложил ввести налог на «подозрительно богатых». Он отметил, что в России до сих не ратифицирована 20-я статья Конвенции ООН по противодействию коррупции.

Адвокат Артем Кирьянов рассказал «360», что повышенный налог для «подозрительно богатых» в России не появится. По крайней мере, не в таких формулировках. Также нужно учитывать, что это заявление сделано перед осенними выборами в Госдуму, поэтому и относиться к этому стоит соответственно.