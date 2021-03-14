Предвыборный пиар увидели в заявлении Зюганова о налоге для «подозрительно богатых»

Повышенный налог для «подозрительно богатых» в России не появится — по крайней мере, не в таких формулировках. Нужно понимать, что эту инициативу озвучили перед осенними выборами в Госдуму, поэтому относиться к ней стоит соответственно.

Об этом «360» рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов.

«В преддверии сентябрьских выборов вообще могут появиться и подозрительно бедные, и подозрительно богатые — и вообще широкий круг подозрительных становится еще больше. Потому что на данном этапе коммунистической партии, наверное, нечего сформулировать в плане улучшения ситуации со сборами налогов, с налоговым администрированием», — отметил он.

Кирьянов добавил, что в России налоговая политика сейчас находится на повышающемся тренде: за последнее время власти ни разу не собрали в каком-то году меньше денег, чем в предыдущем. Наоборот, отмечается наращивание налоговых сборов на 20–25% в год. Адвокат отметил, что это связано с реализацией нового потенциала, новых технологических решений, а также продвижением налогового администрирования.

«Поэтому кого считать подозрительно богатыми — можно оставить на совести Геннадия Андреевича [Зюганова], тем более если есть какие-то подозрения, то они всегда могут быть проверены. И для этого не надо повышать налоги, надо просто обратиться с депутатским запросом в правоохранительно-надзорные органы. Что мешает пойти таким путем и при наличии состава преступления конфисковывать имущество?» — пояснил собеседник.

Он отметил, что на сегодняшний день примеры таких случаев уже были — когда правоохранители конфисковывали незаконно нажитое имущество, например, у представителей госслужбы.

«К этой инициативе нужно относиться как к инициативе предвыборного года — с некоторым пониманием и, конечно, с большой долей скепсиса. В таких формулировках вопросы бюджетной и налоговой политики не решаются», — подчеркнул он.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых».