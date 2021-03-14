Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых»

Для «подозрительно богатых» нужно ввести повышенный налог. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на „подозрительно богатых“. Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — написал он.

Зюганов также напомнил, что эта статья устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия». И добавил, что как раз эти требования содержаться в программе его партии КПРФ «10 шагов к достойной жизни».

Ранее Министерство труда предложило ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет, уточнило Ura.ru. По мнению чиновников, в помощи необходимо отказывать подозрительно бедным семьям. Речь идет о тех семьях, у которых формально низкий заработок, но существенное имущество.

Более того, ведомство планируют ввести «правило нулевого дохода» — ограничить выплаты тем, кто не декларирует никаких легальных доходов. Что касается ежемесячного пособия, введенного в 2020 году, то его повысят, если базовый размер выплаты (50% от прожиточного минимума) не позволяет семье выйти за черту бедности.