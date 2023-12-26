Общество 26 декабря 2023, 23:14 Зюганов объяснил, почему не стал выдвигаться на пост президента Зюганов: партия сочла крайне важным продолжение работы на нынешних постах РИА «Новости»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2024 году. В Telegram-канале политик объяснил, что партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешнем поприще.

«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. <…> Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях», — написал Зюганов.

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Кандидату в президенты необходимо сосредоточиться на избирательной кампании с опорой на грамотную команду, добавил политик.

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты депутата ГД Николая Харитонова. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что партии реализуют свое право выдвигать кандидатов.

В выборах президента России решили участвовать 33 человека, сообщил ЦИК. Голосование состоится 17 марта.