Зюганов нашел основы коммунизма в Евангелии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел корни советских ценностей в Нагорной проповеди Иисуса. Так он ответил депутату Наталье Поклонской, которая решила, что в 1917 году уничтожили традиционные ценности народа.

«Если Поклонская заявляет, что она верующая, то пусть внимательно прочитает Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание Апостола Павла к Фессалоникийцам, тем более, сегодня большой праздник — Сретение. И она увидит, все основные заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса. Один в один вписаны», — сказал Зюганов в РИА «Новости».

По его мнению, в СССР забрали лучшие ценности русского народа, коллективизма, справедливости и уважения к старшим.

Зюганов напомнил, что в 1917 году Российская Империя находилась в критическом состоянии из-за Первой мировой войны. Империя держалась на «царе», а тот отрекся. Глава КПРФ посчитал, что и в Бога многие перестали верить, потому что их беспощадно эксплуатировали.

В то же время Геннадий Зюганов сказал, что в СССР были и новые для России ценности. Это труд, справедливость, дружба народов, рост и образование, освоение культуры. В этих отношениях, по мнению депутата, Советский Союз был лучшим в мире.

Наталья Поклонская заявила, что «самые кровавые ужасы» случились в 1917 году, тогда были уничтожены традиционные ценности народа. Она призвала строить семью не по советским ценностям, а по тем, которые имели значение до революции.