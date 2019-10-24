«Провокаторов в стране много, — объяснил Зюганов. — Сегодня кризис усугубляется, недовольство разное растет», — высказался лидер КПРФ.

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Зюганов напомнил, что под стенами Кремля покоятся Иосиф Сталин, 32 маршала Победы, первый космонавт Юрий Гагарин.

«Там похоронены три гения русской науки Келдыш, Королев, Курчатов, которые создали нам ракетно-ядерный щит, он нас с вами сегодня бережет. Там почти 400 лучших сынов доселе нашей державы захоронены», — заявил председатель Компартии.

Также он напомнил, что российское законодательство запрещает перезахоронение без согласия родственников.

«Поэтому это абсолютно провокационное и идиотское предложение Жириновского, которое не заслуживает никакого внимания. Его надо рассматривать как провокационное и аморальное по своей сути и содержанию», — заключил Зюганов.