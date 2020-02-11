Журналисты узнали правду о постельных сценах в фильме «Москва слезам не верит»

По словам Кожиновой, сцены в постели «подрезали, чтобы они были покороче, чтобы не было особенно видно голых ног».

«Не в этом смысл фильма, надо делать поскромнее, почище, покороче. Это все утверждал директор студии, очень строго все утверждал. Помню, как я опоздала на просмотр, и мне секретарша говорит — слушай, не входи, там идет ругань по поводу постельных сцен, твое присутствие усложнит ситуацию», — пояснила она.

Телезрители впервые увидели финальную версию кинокартины 11 февраля 1980 года. Фильм принято считать одним из наиболее кассовых в истории отечественного кинематографа. В 1981 году «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар», став первым в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ему также вручили и Государственную премию СССР.