Общество 23 ноября 2022, 07:57 Зима вернется на территорию Европейской России Синоптик Леус предсказал возвращение морозов на территорию Европейской России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Морозная погода возвращается на территорию Европейской России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что во вторник, 22 ноября, в Белгороде прошли небольшие дожди, а температура воздуха днем поднялась до +10 градусов.

Реклама

«А сегодня уже подморозило до -2 градусов, идет сильный снег», — отметил Михаил Леус.

Реклама

По его словам, видимость в городе местами ухудшилась до 700 метров.

Ранее синоптик рассказывал, что активный балканский циклон принес на центральные области Европейской России снегопады, ледяные дожди и гололеды. Сегодня его влияние ослабевает, в Москве температура воздуха начтет понижаться до отрицательных значений.

Ночь на 22 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени. Обрушившийся на Москву ледяной дождь повторил рекорд1965 года.