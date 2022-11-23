23 ноября 2022, 07:57
Зима вернется на территорию Европейской России
Синоптик Леус предсказал возвращение морозов на территорию Европейской России
Морозная погода возвращается на территорию Европейской России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Он рассказал, что во вторник, 22 ноября, в Белгороде прошли небольшие дожди, а температура воздуха днем поднялась до +10 градусов.
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«А сегодня уже подморозило до -2 градусов, идет сильный снег», — отметил Михаил Леус.
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По его словам, видимость в городе местами ухудшилась до 700 метров.
Ранее синоптик рассказывал, что активный балканский циклон принес на центральные области Европейской России снегопады, ледяные дожди и гололеды. Сегодня его влияние ослабевает, в Москве температура воздуха начтет понижаться до отрицательных значений.
Ночь на 22 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени. Обрушившийся на Москву ледяной дождь повторил рекорд1965 года.
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