Экология 22 ноября 2022, 23:47 Обрушившийся на Москву ледяной дождь повторил рекорд 1965 года Синоптик Леус: ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года по уровню влажности РИА «Новости»

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Принесший в московский регион ледяные дожди циклон повторил погодный рекорд 22 ноября 1958 года. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что объем выпавших за сутки в Москве осадков составил восемь миллиметров, что сделало 22 ноября самым влажным днем. Фактически, погода повторила свой рекорд 57-летней давности. Такой же объем осадков выпал 22 ноября 1965 года.

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Долгое время эта дата считалась самым влажным 22 ноября за всю историю наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ.

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Ледяной дождь заставил перевести аварийно-восстановительные службы Московской области в режим повышенной готовности для быстрого устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Пешеходам посоветовали во время и после ледяного дождя при ходьбе не отрывать ноги от земли, потому что ходить по ледяной корке очень опасно. Выходом из ситуации могут стать трости с шипами или специальные накладки на обувь, которые не дадут поскользнуться.