Общество 22 ноября 2022, 08:20 Ночь на 22 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени Синоптик Леус: ночью 22 ноября температура в Петербурге упала до -7 градусов РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге прошла самая холодная с начала осени ночь. В городе зафиксировали -7,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Санкт-Петербург „штампует“ холодные дни. Сегодня минимальная температура воздуха опустилась до отметки -7,1 градуса, что стало самым низким значением с начала осени», — отметил Леус.

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По его словам, до этого в лидерах по самой низкой температуре осени был понедельник, 21 ноября. В этот день столбик термометра опустился до -6,1 градуса.

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В Москве самой холодной с начала осени стала ночь на 17 ноября. В центре столицы зафиксировали -5,7 градуса, в Луховицах до -12,7 градуса. Минимальную температуру зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ.

Мокрый снег и ледяные дожди накроют Москву и Подмосковье 22 ноября. Непогоду в столицу принес Балканский циклон. Первыми в зону снегопада попали Волоколамск, Ново-Иерусалим и Павловский посад.