Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра

Журналисты, которые участвуют в большой пресс-конференции президента Владимира Путина, прошли обработку частицами серебра. Специальный прибор для этого установили при входе в столичный Манеж.

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова пояснила, что процедуру проводят на фоне пандемии, сообщил ТАСС.

«Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно», — подчеркнула Крылова.

Помимо обработки частицами серебра, представителям СМИ раздали индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра. Кресла в зале, где пройдет пресс-конференция, расставили с учетом социальной дистанции. Помимо этого, во всех помещениях, где будут находиться журналисты, дополнительно расставили санитайзеры.

Традиционная ежегодная пресс-конференция Путина пройдет сегодня в 17-й раз в очном формате. В прошлом году ее провели онлайн из-за пандемии коронавируса. В этом году было решено вернуться к очной форме, но с учетом всех противоэпидемических требований.