Сказки внукам, «редиска» и сибирские травы. О чем спрашивали Путина на пресс-конференциях

Президент России Владимир Путин провел уже 20 прямых линий с гражданами России, на которых подробно и обстоятельно отвечал на накопившиеся вопросы. В прошлый раз «360» вспоминал о смешных моментах с этих мероприятий в 2019 году, настало время освежить память.

Интимное видео Дзюбы

В 2020 году конференция хоть и была пандемийной, у президента спросили почти обо всем. Например, о прогремевшем накануне скандале со слитым интимным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Путин сказал, что не смотрел видеозаписи, но отметил, что ситуация Дзюбы является уроком всем остальным людям. Он добавил, что копаться в личной жизни является недостойным поведением в нормальном обществе.

Таинственная кружка с отваром

В прошлом же году журналисты поинтересовались содержимым термоса-кружки главы государства, из которой он попивал на протяжении встречи. Путин ответил, что в ней находится отвар сибирских трав.

Раскрыл секрет семейного счастья

Исландский журналист попросил Путина объяснить, в чем заключается секрет семейного счастья. Президент сказал, что тайной семейного благополучия является любовь, но подчеркнул, что это не является никаким секретом.

Пошутил про чеченцев

Корреспондент Арслан Хасавов рассказал президенту, что путешествовал по Сирии пешком. Путин поразился данному факту, но затем уточнил, откуда родом журналист. Узнав, что тот родился в Чечне, пошутил: «Вот только чеченцы могут путешествовать в Сирии пешком».

«Редиска!» — Путин и ненормативная лексика

Известный музыкант Сергей Шнуров спросил у президента, как он опишет эту жизнь, не используя ненормативную лексику. Путин посоветовал артисту обратиться к классическим произведениям. Он привел пример, что если батарея упала на ногу, нужно говорить слово «редиска».

Критика в Интернете

Путин ответил на вопрос журналиста о том, как воспринимает критику в Интернете в свой адрес от пользователей.

«Обо мне тоже всякую фигню пишут, что здесь такого?» — сказал президент корреспонденту, пожаловавшемуся на травлю в Сети.

«Почему вы считаете, что мы придурки?»

Жестко осадил журналиста Би-би-си, возложившего на Россию ответственность за ухудшение отношений с Западом. Путин напомнил корреспонденту, что именно США первыми вышли из договоров ПРО, ДРСМД и по открытому небу.

«Значит, вы, как страна НАТО, будете над нами летать и все передавать американским партнерам. А мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вот вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: „Ребята, давайте жить дружно“», — сказал президент.

Какие книги Путин читает своим внукам

В адрес президента последовал вопрос о том, какие книги он читает своим внукам. Путин сказал, что предпочитает читать произведения Маршака, в частности, «12 месяцев». Он отметил, что в целом есть очень много хороших детских отечественных авторов.

Мечты президента

Президент получил вопрос о своих мечтах. Политик отметил, что каждый человек должен думать о лучшем. Это не может быть связано с мечтой. По мнению Путина, нет такого состояния, в котором люди не надеялись бы на лучшее.

21-я прямая линия с Путиным пройдет 23 декабря, начало в 12:00 по московскому времени.