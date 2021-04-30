Жителям США с истекающей визой рекомендовали покинуть Россию до 15 июня

Посольство США рекомендовало американцем, чья виза истекла или истечет в ближайшее время, покинуть Россию до 15 июня, либо придется самостоятельно оформить документы, необходимые, чтобы находиться в стране на законных основаниях. Также дипмиссия сообщила о прекращении выдачи всех виз, кроме дипломатических.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», — сообщили на сайте диппредставительства.

Посольство США в России не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Представители американской стороны смогут лишь предоставлять экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество срочных иммиграционных виз.

В посольстве отметили, что сокращение услуг произошло из-за уведомления российского правительства от 23 апреля о намерении запретить американскому представительству в России нанимать иностранных граждан в любом качестве.

В диппредставительстве отметили, что при необходимости остаться в России граждане США могут обратиться в местные офисы МВД.