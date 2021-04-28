Политолог перечислил меры, которые Россия может применить к недружественным странам

МИД РФ заявил, что подготовит список недружественных стран. Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в разговоре с «360» выразил мнение, что в него могут попасть страны НАТО. По его мнению, попавшим в этот лист странам могут запретить брать на работу россиян и граждан других государств.

«Не первый раз мы слышим, что готовится список. Можно предположить, что в этот список войдут страны, с которыми у нас в последние годы сложные отношения. Прежде всего страны НАТО. Он может быть более широким, может быть более узким. Зависит от конкретной политической конъюнктуры», — выразил мнение Кортунов.

По его словам, Россия может ограничить список тех, кого эти страны могут привлекать к работе в своих посольствах в Москве.

«[Вероятно,] не будет разрешено использовать российских граждан, а также граждан третьих стран на территории РФ. Может быть внесение в списки нежелательных организаций, их фондов, средств массовой информации или некоммерческих организаций, которые работают либо на территории России, либо их деятельность каким-то образом связана с Россией. Тем более такой опыт уже имеется», — заметил Кортунов.

Он добавил, что партнеры этих государств могут стать в РФ кандидатами на внесение в списки агентов иностранного влияния. В соответствии с новым законодательством стать агентами, по мнению политолога, могут не только юрлица, но и физические лица. Это будет создавать определенные сложности для работы этих служб в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти в скором времени представят перечень недружественных стран.

В последнее время у России обострились отношения с США, которые ввели новые антироссийские санкции. Кроме того, дипломатический скандал возник с Чехией. Власти этой страны заявили, что российские спецслужбы могут быть причастны к взрыву во Врбетице в 2014 году. Свою солидарность с чешскими властями выразили страны Балтии, Словакия.