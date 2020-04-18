Жителям Подмосковья выдали уже 4,5 млн цифровых пропусков

Пропускной режим действует в Подмосковье с 15 апреля. За это время жителям выдали уже 4,5 миллиона цифровых пропусков. Об этом на совещании заявил глава региона Андрей Воробьев.

«С 15 апреля мы ввели обязательные цифровые пропуска для передвижения по области, выдали за это время 4,5 миллиона пропусков. Хочу отметить, что временные ограничения будут продлены до 1 мая», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что жителям, которые не могут зарегистрировать пропуск в Сети, будут помогать специалисты горячей линии. Еще предусмотрят получение QR-кода через SMS-сообщение.

Воробьев попросил глав муниципалитетов обязательно пройти тесты на выявление коронавируса. Они вместе с сотрудниками находятся на передовой, поэтому нужно сдавать анализы.

Если у кого-то есть недомогания и подозрения, героизм в том, чтобы остаться дома. В состоянии хвори пойти на работу — это преступление и дурость, а не героизм. Я предлагаю нам всем избегать дурости и принимать взвешенные решения Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Еще во время совещания губернатор затронул тему работы полиции. Он отметил, что пока правоохранителей благодарить рано, но уже заметно вежливое, тактичное и вместе с тем строгое сопровождение введенных правил. Теперь важно сохранить такую грамотную работу каждому сотруднику полиции.

«Сегодня видим, что большинство людей лучше реагируют на убедительное требование зайти домой, чем на излишнюю палочную систему. Людям тяжело сидеть в четырех стенах — это нужно понять. Но и нарушение нельзя допустить. Поэтому искусство наших полицейских и контрольных органов — должны быть умными, внимательными», — заключил Воробьев.

Сейчас в Подмосковье действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин или аптеку, на прогулку с питомцем или для выноса мусора. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим QR-код. Получить специальный пропуск можно, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».